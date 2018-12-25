Квинси Промес оштрафован за пьяное вождение

Нападающий "Севильи" Квинси Промес был оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Так власти Испании отреагировали на задержание голландца полицией.

На прошлой неделе голландский легионер "Севильи" был задержан полицией города Марбелье. В организме Квинси было обнаружено 0,6 промилле алкоголя, что превышает норму в два раза. Промеса ждали суд и лишение водительских прав. Автомобиль уже конфискован.

Суд не стал помещать футболиста под стражу. Промесу выписан штраф, размеры которого не сообщаются.