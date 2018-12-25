Тема:
Новый год и Рождество 1 час назад
Большинство российских политиков не представляют Новый год без семьи и речи президента
Корреспонденты РИА Новости опросили российских политиков, правозащитников и деятелей культуры об их планах на новогоднюю ночь.
Выяснилось, что большая часть респондентов не представляет празднование Нового года без семьи.
Вице-премьер Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Минкульта Владимир Мединский встречают новогодний праздник только в семейном кругу.
Заместитель Мединского — Ольга Ярилова – планирует путешествие в Финляндию с внуком.
С детьми и друзьями планирует встретить Новый год лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов рассказал, что планирует встретить праздник дома и "обязательно" послушать президента.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что будет работать в Госдуме 31 декабря до 18:00, а потом пойдет гулять на Тверскую улицу. "Мне нравятся эти последние часы перед Новым годом: люди спешат домой, последние покупки делают. Думаю, что зайду в Елисеевский магазин, мне интересно, что к столу москвичи покупают", — сказал политик.
От "Оливье" Владимир Жириновский отказался давно из-за жирности салата, поэтому теперь в праздничном меню исключительно легкие блюда. По словам политика, в два часа ночи ляжет спать, а в семь утра 1 января руководство ЛДПР приглашено на рабочий завтрак.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов традиционно отмечает праздник в России:" Я не представляю себе новогоднюю ночь где-нибудь под пальмами – без снега, без обращения президента Российской Федерации это будет неправильно".
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поедет на новогодние каникулы на родину – в Тамбов. "Посмотрим телевизор, в 12 часов шампанское поднимем, вот и все", — сказала она.
По долгу службы в теплых краях на Новый год окажется спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Там 1 января в столице Бразилии пройдет инаугурация избранного президента Жаира Болсонару.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев будет встречать праздник в Подмосковье: "Наряжаем елку во дворе, готовим гуся с яблоками, запускаем фейерверки".
Глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отправится в Сибирь. "В сельской местности буду", — сказал он.
Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров сообщил, что будет в Москве, но планов на празднование Нового года у него пока нет.
Певец Игорь Николаев сказал, что его планы на праздник зависят от работы. Если работы не будет, то Новый год он проведет дома.
Ранее по теме
-
Католики всего мира встречают Рождество8 часов назад
-
Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским10 часов назад
-
Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле11 часов назад
-
Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро14 часов назад
-
Новогодняя неделя "подарит" маю два выходных дня1 сутки назад
-
Деды Морозы и Снегурочки прошли парадом по Нью-Йорку1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Космонавт Прокопьев: дырка в "Союзе" была сделана изнутри
- Цунами в Индонезии: погибших уже 373
- Бойцы ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом
- Сын Каддафи попросил поддержки у Путина
- СК: опознаны все погибшие в шахте под Соликамском
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Не удалось избежать: работа федерального правительства США частично приостановлена
- Трамп собрался уволить главу ФРС?
- Рубль в пике: чего ждать на этой неделе?
- Во сколько обойдется Киеву снижение тарифов на транзит газа?
- Германия: персональный автомобиль или общественный транспорт?
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Mercedes-Benz представил самый доступный "Гелендваген"
- Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось
- Пересдача экзамена при обмене прав: ответ ГИБДД
- Названа главная причина грязных дорог в Москве
- Стало известно, когда новый Ford Explorer приедет в Россию
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Кипящее море вокруг Кракатау
- Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским
- "Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями
Вести-Москва
-
В Раменском пьяный водитель устроил побоище на парковке
- "Рабыня Изаура" приехала в Москву
- Снежные заносы и множество аварий: Москву сковали предновогодние пробки
- На ВДНХ после реконструкции открылся мультимедийный исторический парк
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний