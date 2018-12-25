Большинство российских политиков не представляют Новый год без семьи и речи президента

Корреспонденты РИА Новости опросили российских политиков, правозащитников и деятелей культуры об их планах на новогоднюю ночь.

Выяснилось, что большая часть респондентов не представляет празднование Нового года без семьи.

Вице-премьер Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Минтранса Евгений Дитрих и глава Минкульта Владимир Мединский встречают новогодний праздник только в семейном кругу.

Заместитель Мединского — Ольга Ярилова – планирует путешествие в Финляндию с внуком.

С детьми и друзьями планирует встретить Новый год лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава думской фракции "Единой России" Сергей Неверов рассказал, что планирует встретить праздник дома и "обязательно" послушать президента.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что будет работать в Госдуме 31 декабря до 18:00, а потом пойдет гулять на Тверскую улицу. "Мне нравятся эти последние часы перед Новым годом: люди спешат домой, последние покупки делают. Думаю, что зайду в Елисеевский магазин, мне интересно, что к столу москвичи покупают", — сказал политик.

От "Оливье" Владимир Жириновский отказался давно из-за жирности салата, поэтому теперь в праздничном меню исключительно легкие блюда. По словам политика, в два часа ночи ляжет спать, а в семь утра 1 января руководство ЛДПР приглашено на рабочий завтрак.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов традиционно отмечает праздник в России:" Я не представляю себе новогоднюю ночь где-нибудь под пальмами – без снега, без обращения президента Российской Федерации это будет неправильно".

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поедет на новогодние каникулы на родину – в Тамбов. "Посмотрим телевизор, в 12 часов шампанское поднимем, вот и все", — сказала она.

По долгу службы в теплых краях на Новый год окажется спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Там 1 января в столице Бразилии пройдет инаугурация избранного президента Жаира Болсонару.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев будет встречать праздник в Подмосковье: "Наряжаем елку во дворе, готовим гуся с яблоками, запускаем фейерверки".

Глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отправится в Сибирь. "В сельской местности буду", — сказал он.

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров сообщил, что будет в Москве, но планов на празднование Нового года у него пока нет.

Певец Игорь Николаев сказал, что его планы на праздник зависят от работы. Если работы не будет, то Новый год он проведет дома.