При катастрофе вертолета в Мексике погибла губернатор Марта Эрика Алонсо

При катастрофе вертолета в Мексике погибла действующий губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо.

Вместе с ней погиб и супруг — сенатор Рафаэль Морено Валье, который ранее также был главой этого штата​​​, передает РИА Новости.

Марта Эрика Алонсо заступила на должность губернатора менее двух недель назад – 14 декабря.

О трагедии сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.