25 декабря 201804:15
В Индонезии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного цунами
В Индонезии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного цунами. Его жертвами стали уже более 370 человек. Около полутора тысяч получили ранения, передает "Россия 24".
Сотни числятся пропавшими без вести. Стихия ударила 22 декабря в Зондском проливе между островами Ява и Суматра.
По словам специалистов, к цунами привела активность вулкана Кракатау в сочетании с необычайно высоким приливом в день полнолуния.
Как выяснилось, у Индонезии серьезная проблема с техникой: не везде есть система раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями и вулканами. Президент Джоко Видодо заявил, что в январе выделит на средства из бюджета на обновление оборудования.
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