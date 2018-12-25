На Камчатке проверяют лагерь "Волна", где могли издеваться над детьми

На Камчатке проверят работу лагеря "Волна", где могли издеваться над школьниками.

У следователей есть информация, что в ночь на 22 декабря вожатый заходил в комнаты к детям, пинал ногами их кровати, заставлял приседать и отжиматься, хватал детей за ноги, сообщает "Россия 24".

Сейчас в лагере идет проверка.