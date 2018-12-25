Бывшего члена совета директоров компании Nissan могут освободить под залог

Бывшего члена совета директоров компании Nissan — Грега Келли — могут освободить под залог. Этот вопрос решает суд в Японии.

На прошлой неделе суд продлил арест бывшего главы автомобильного альянса — Карлоса Гона – до 1 января. Ему предъявили новые обвинения, передает "Россия 24".

Следствие считает, что Гон мог переложить на компанию Nissan личные потери от финансовых операций на сумму около 2 миллиардов долларов.

Карлос Гон и Грег Келли оказались в токийской тюрьме в ноябре. Их арестовали по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Якобы Гон при содействии Келли скрыл примерно половину своих доходов, а это почти 90 миллионов долларов.