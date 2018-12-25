"Есть чайник, холодильник, радио": украинский моряк рассказал об условиях в СИЗО

"Есть чайник, холодильник, радио, и время, чтобы читать книги..." Подробностями об условиях в московском СИЗО поделились украинские моряки, которых задержали после провокации в Керченском проливе.

Так, самый молодой участник операции — Андрей Эйдер — написал письма в адрес журналистов из России и Незалежной. Несколько дней назад ему исполнилось 19 лет, передает "Россия 24".

Молодой человек прежде жаловался на музыку, которую транслируют в камере. Теперь, по его словам, жизнь налаживается — плэй-лист поменяли. Состояние здоровья нормальное. Андрей отмечает, что хочет поскорее вернуться домой и надеется на политическое решение вопроса.

Два месяца ареста украинские моряки получили в конце ноября после событий в Керченском проливе. По приказу из Киева тогда три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России и были задержаны погранслужбой. В составе экипажей были сотрудники СБУ, которые, по сути, руководили спецоперацией.