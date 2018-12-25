Страшное ДТП в Краснодарском крае: погибли шесть человек

Страшное ДТП в Краснодарском крае, где лоб в лоб столкнулись "Волга" и микроавтобус Peugeot.

Погибли шесть человек: оба водителя, трое пассажиров отечественной легковушки и несовершеннолетний пассажир иномарки, передает "Россия 24".

По предварительным данным, виновата "Волга". Машина по непонятной причине выехала на встречную полосу.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.