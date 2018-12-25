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25 декабря 201807:38

Четыре футболиста "Спартака" не поедут на первый сбор

championat.com

Стало известно, что четыре футболиста московского "Спартака" не примут участие в первом сборе красно-белых. Спартаковцы начнут подготовку к весенней части чемпионата России в январе в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что на первый сбор не поедут защитник Сальваторе Боккетти и три полузащитника Ивелин Попов, Александр Самедов и Джано Ананидзе. Всем четверым будет предложено подыскивать новые клуба. Контракты Самедова и Попова истекают в мае 2019 года.

Также неясна судьба двух игроков средней лини Артема Тимофеева и Романа Еременко. Первый может быть отдан в аренду самарским "Крыльям Советов". Что касается Еременко, то высока вероятность прекращения сотрудничества с ним.

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