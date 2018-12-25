Грузовик в Крыму опрокинулся на легковушку: один человек погиб, двое пострадали

На трассе Симферополь — Джанкой в Крыму грузовик Renault с прицепом опрокинулся на легковой автомобиль Honda. Водитель и пассажир грузовика пострадали. Водитель легковушки погиб на месте.

Спасатели МЧС использовали автокран, чтобы добраться до зажатого в салоне легковушки водителя, сообщает ТАСС. Однако он получил несовместимые с жизнью травмы.