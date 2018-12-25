Накануне новых разоблачений: Кевин Спейси вернулся в свой "Карточный домик"

Кевин Спейси за один вечер стал самым обсуждаемым человеком в интернете. Актер прервал молчание впервые с того времени, как его обвинили в домогательствах и убрали из "Карточного домика". Своим обидчикам Спейси ответил в видео, снятом в стиле популярного сериала.

В интерьере — кухня с приглушенным светом — сняли не одну сцену "Карточного домика". Многие важнейшие вопросы, касаются они политики или личный жизни, главные герои популярного сериала, коварный политик Фрэнк Андервуд и его супруга Клэр, часто решают за бокалом вина или во время приготовления бутербродов.

Уволенный из популярного шоу Кевин Спейси впервые за год прерывал молчание также на кухне. Он записал видеообращение "Позвольте мне быть Фрэнком", смысл которого мог бы подойти как президенту Андервуду, так самому оскароносному актеру, чью карьеру разрушили.

"Они до смерти хотят, чтобы я объявил, что все – правда, и я получил то, что заслуживаю. Разве не было бы легко, если бы все было так просто? Но только вы и я знаем, что никогда не бывает так просто – ни в политике, ни в жизни. Но вы бы не поверили в худшее без доказательств? Вы бы не поспешили сделать выводы, не опираясь на выводы? Или вы уже их сделали? Нет, не вы. Вы умнее", — подчеркнул актер Кевин Спейси.

То ли Фрэнк, то ли сам Спейси, говорит зрителю: ты же хочешь, чтобы я вернулся. Актер напоминает: в тизере шестого сезона Клэр Андервуд, конечно, стоит у могилы супруга, но ведь момент смерти главного героя в сериале так и не показали!

Что это было – пока неясно. Производитель сериала Netflix выступление Спейси не комментирует. Возможно, не хотят лишний раз вспоминать, что без главного героя их шоу только в премьерный день в одной Америке потеряло полтора миллиона зрителей. Ролик появился в тот же день, когда звезду Голливуда обвинили еще в одном эпизоде – якобы он домогался до 18-летнего сына бывшей телеведущей из Бостона. В интернете такое совпадение в лучшем случае называют странным.

"Кевин Спейси снял видео об обвинениях, которые ему предъявляют, но сделал это в образе Фрэнка Андервуда? Что, черт возьми, я только что посмотрел?" – задается вопросом один из пользователей Сети.

В Twitter сейчас нет темы популярнее, чем Кевин Спейси. Даже слово "Рождество" — лишь на второй строке в списке трендов. В первую очередь возмущаются те, кто весь прошлый год топтался на том, что осталось от карьеры Кевина Спейси, Харви Вайнштейна и других звезд Голливуда, которых обвинили в домогательствах и еще до суда назначили виновными.

"Twitter забанил меня за разжигание ненависти, когда я пожелал Кевину Спейси гореть в аду и назвал его подонком после предыдущих обвинений в его адрес. Какие замечательные правила у этого сервиса! Между тем, они позволяют педофилу иметь свой аккаунт. Таков либерализм!" – возмущаются интернет-пользователей.

"Это видео, которое Кевин Спейси выложил на YouTube... Что за чертов социопат!" – восклицает другой пользователей, делящийся с миром своим мнением.

Волнение в лагере MeToo понять нетрудно. Харви Вайнштейн – на свободе, а из десятков его так называемых жертв до суда дошли только двое.

Вину Бретта Кавано в домогательствах доказать не удалось, и его под громкие крики феминисток все же назначили на пост в Верховном суде США. И в это же время выяснилось, что один из лидеров движения – актриса Азия Ардженто – сама домогалась до несовершеннолетнего коллеги, а затем еще и заплатила ему за молчание.

Но несмотря на явные проблемы движения MeToo оставить Кевина Спейси в покое пока никто не собирается. Очередную порцию обвинений ему официально предъявят седьмого января 2019 года.