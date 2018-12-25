Живыми или мертвыми: жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких

В Индонезии продолжаются работы по ликвидации последствий мощного цунами. Его жертвами стали уже более трехсот семидесяти человек. Около полутора тысяч получили ранения. Сотни числятся пропавшими без вести. Стихия ударила в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Как выяснилось, у Индонезии серьезная проблема с системой оповещения.

Люди ищут среди прибывающих в больницы своих родных и близких. Списки постоянно обновляются, но не только пациентов. Погибших сюда тоже привозят на опознание. Мужчине повезло — раненого его успели вовремя вытащить из воды, но его младшая сестра по-прежнему числится среди пропавших без вести.

"Сначала я услышал гул вдалеке. Мой друг тоже насторожился, но люди никуда не бежали, поэтому мы остались на месте. Когда раздался повторный шум, нас сразу же накрыла двухметровая волна", — вспоминает Мухамад Хасбани.

Основной удар пришелся на побережье острова Ява. От обычных цунами это отличается тем, что было вызвано не землетрясением, а вулканом. Как полагают, от извергающейся уже почти полгода в Зондском проливе горы Кракатау откололась подводная часть, которая и подняла приливную волну. Действующая в Индонезии система раннего предупреждения на такие случаи, по всей видимости, не рассчитана.

"Такие системы существуют, например, в Италии вокруг вулкана Стромболи. Она реагирует на волны, которые обычно бывают при цунами и подает сигнал тревоги жителям местных деревень. Проблема, правда, в том, даже в этом случае у людей остается очень мало времени. Но в таких ситуациях важны даже доли секунды, чтобы минимизировать число жертв", — подчеркивает британский эксперт-геофизик Дугал Джерром.

Поисково-спасательная операция в зоне цунами далека от завершения. Наряду с полицией и военными здесь работает множество волонтеров местного отделения Красного Креста и Красного Полумесяца.

"При таких бедствиях первое, что необходимо людям — это убежище, — подчеркивает волонтер международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Кэти Мюллер. — Кроме того, Красный Крест подогнал 22 грузовика с водой. Мы накопили достаточно мощностей для очистки и раздачи питьевой воды после цунами в Индийском океане 2004 года".

Тогда погибли около 200 тысяч человек, причем три четверти жертв — жители индонезийского острова Суматра. В последнее время сейсмическая и вулканическая активность в этой стране вновь резко усилилась.

Бедствие в Зондском проливе — уже третье, произошедшее менее чем за полгода: в августе было землетрясение на Бали (около 100 погибших), а в сентябре — цунами на Сулавеси унесло жизни свыше 2 тысяч человек.

Оставшихся без крова людей размещают в центрах эвакуации. К прежней жизни, очевидно, они вернуться не скоро. Возвращаться назад не хотят даже те, чьи дома уцелели, по крайней мере до тех пор, пока вулкан Кракатау не перестанет извергать из раскаленного жерла столбы дыма и огня.