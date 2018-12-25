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25 декабря 201808:52

Медведь в Приморье напал на сторожа автобазы

Содержавшийся в клетке на территории автобазы Спасска-Дальнего в Приморье медведь напал на 64-летнего сторожа во время кормежки. С тяжелыми травмами мужчина госпитализирован.

Сторож находится в реанимации, сообщает ТАСС. Проверкой инцидента на автобазе на Хабаровской улице занялся Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

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