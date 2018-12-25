Шестисотая шайба Овечкина признана НХЛ лучшей в 2018 году

В Национальной хоккейной лиге начали подводить итоги 2018 года. Организаторы заокеанской лиги определили десятку самых красивых шайб уходящего года. Победителем в номинации стала шайба россиянина Александра Овечкина, которую он забросил в мартовском матче против "Виннипег Джетс".

Этот гол стал для Ови 600-м в НХЛ. Нападающий "столичных" является самым результативным россиянином в чемпионате.

В тройку самых красивых шайб также входит гол нападающего "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, которую он забросил в ворота "Монреаль Канадиенс", а также шайба партнера Овечкина по "Вашингтону" Ларса Эллера в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2017/18 в ворота "Вегас Голден Найтс".

Отметим, что в Топ-10 российских хоккеистов больше нет.