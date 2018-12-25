Драка в эфире: депутат Рады накинулся на оппонента с палкой

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в эфире одного из телеканалов. Поводом для потасовки стало высказывание эксперта в адрес парламентария. В ходе ток-шоу Мосийчук обвинил Семченко в работе на Россию и "отработке денег Кремля".

В ответ на этого политолог назвал депутата душевнобольным и отметил, что непонятно как он оказался в Раде. После этого Мосийчук, который передвигается с тростью, набросился на оппонента с матом, ударив его палкой, сообщает телеканал "Россия 24". Соперники повалили друг друга и продолжили схватку на полу. Разнять их удалось не сразу.

Игорь Мосийчук известен своей радикальной позицией по отношению к России. Депутат регулярно выступает с провокационными заявлениями в адрес Москвы. Ранее он угрожал взорвать Крымский мост, если станет министром обороны Украины, а также устроить России блицкриг до Красной площади.

Политолог Александр Семченко после потасовки покинул студию, но эфир программы продолжился, словно ничего и не было.

Депутату Игорю Мосийчуку не впервой драться в эфире. В августе он и его коллега по украинскому парламенту от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов устроили драку в эфире украинского телеканала "Прямой". Конфликт начался после слов Шахова о том, что Мосийчук посещает гей-парады.

Чуть ранее тема участия в гей-парадах стала поводом для драки на телеканале NewsOne между Игорем Мосийчуком и депутатом от "Блока Петра Порошенко" Сергеем Лещенко. Впрочем, в тот раз потасовка между депутатами Рады вспыхнула сразу после эфире.

В декабре 2018 года бывший замкомандира батальона "Азов" (запрещен в России) Игорь Мосийчук напал на главу Тернопольской райадминистрации. В качестве оружия парламентарий выбрал газету.