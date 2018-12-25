Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

После корпоратива нетрезвый депутат райсовета Чемальского района Республики Алтай в кафе избил двух женщин и подростка, передает РИА Новости. ЧП произошло вечером 22 декабря. Депутаты отмечали корпоратив в местном кафе. После застолья они отправились по домам, однако один из них вернулся в кафе, чтобы еще немного выпить. Когда ему принесли счет, мужчина отказался платить. Поговорив с управляющей кафе, депутат устроил конфликт с двумя женщинами и подростком.

По информации местных СМИ, речь идет о зампредседателя райсовета депутатов Юрии Корнееве.

По данным полиции, официант пригласила управляющую, которая пыталась вразумить депутата. В ответ он начал оскорблять присутствующих и нанес 40-летней женщине удар рукой по голове.

За женщину заступилась выступавшая в тот вечер в кафе певица. Парламентарий попытался ударить и ее, однако она успела увернуться, и удар пришелся ей в плечо. 14-летний родственник попытался заступиться за женщин, но народный избранник схватил подростка за одежду и дважды ударил его кулаком по лицу.

Потерпевшие заперлись от депутата на кухне, сообщив о нападении в полицию. Действия парламентария могут оценить либо как административное правонарушение, или как предусмотренное УК РФ преступление.