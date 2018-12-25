Коутиньо и 150 млн евро: "Барселона" решительно настроена на трансфер Мбаппе

Испанская "Барселона" назвала условия, которые она может предложить французскому "Пари Сен-Жермен" за нападающего Килиана Мбаппе. Каталонцы готовы купить 20-летнего француза, отдав им своего полузащитника Фелипе Коутиньо и 150 миллионов евро в придачу.

Таким образом, клуб из столицы Каталонии намерен повысить свои шансы на совершение сделки. Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Don Balon, также в "Барсе" рассчитывают на то, что помогут трансферу и дружеские отношения самого Коутиньо и нападающего "ПСЖ" Неймара. Однако сами парижане не готовы продавать чемпиона мира в составе сборной Франции.

Мбаппе выступает за "Париж" с 2017 года, куда перешел из "Монако". За время своих выступлений в столичном клубе он сыграл в 38 матчах, забив 25 мячей.