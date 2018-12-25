Головин – в Топ-10 худших трансферов 2018 года в чемпионате Франции

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин был включен в список десяти худших трансферов 2018 года по версии авторитетного издания Le 10 Sport. Хавбек был приобретен у московского ЦСКА за 30 миллионов евро.

Головин провел в составе монегасков 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей, красной карточкой и последующей дисквалификацией на 4 матча. На данный момент, 22-летний россиянин отбыл один матч бана.

После 18 туров национального первенства "Монако" занимает предпоследнее, 19-е место. В активе подопечных Тьерри Анри 13 очков.

Отметим, что помимо Головина в рейтинг вошли такие игроки, как Насер Шадли ("Монако"), новички "Марселя" Неманья Радоньич, Кевин Стротман и Дуе Чалета-Цар, Яннис Салибюр из "Сент-Эттьена", Мэтт Миязга и экс-спартаковец Уоррис, ныне выступающий за "Нант", а также Мизьян Маолида из "Ниццы" и Гансо из "Амьена".