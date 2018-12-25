В отношении сына Талькова возбудили дело за повторное пьяное вождение

В отношении музыканта Игоря Талькова-младшего возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. С Талькова взята подписка о невыезде. 37-летний москвич был остановлен инспектором ГИБДД по подозрению в управлении машиной в состоянии опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Отказ приравнивается к признанию вины.

Игорь Тальков уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В 2016 году его лишили на полтора года прав, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей, напоминает ТАСС.

28 ноября 2018 года Тальков за рулем иномарки был остановлен инспектором в Востряковском проезде. На него было составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"). Теперь на основании этого протокола возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").

В 2001 году Игорь Тальков впервые вышел на большую сцену. Он открывал концерт в память об отце в Государственном Кремлевском дворце.