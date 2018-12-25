Сейв Василевского включен в Топ-10 лучших в НХЛ по итогам 2018 года

Российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский включен в список хоккеистов, совершивших наилучшие сейвы 2018 года по версии Национальной хоккейной лиги. Россиянин за спасение ногой в одном из эпизодов матча против "Торонто Мэйпл Лифз" удостоился 7-й строчки.

В том матче Василевский отразил 48 из 49 –ти бросков по своим воротам и помог "Тампе" одержать победу со счетом 4:1.

Победителем же в номинации стал вратарь "Вашингтон Кэпиталз" Брэйден Холтби. В матче финальной серии Кубка Стэнли 2017/18 против "Вегас Голден Найтс" он одним движением клюшки остановил удар в упор от Алекса Така.

Отметим, что ранее был отмечен партнер Холтби по "Вашингтону" – россиянин Александр Овечкин, ставший автором самой красивой шайбы 2018 года.