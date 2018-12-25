В "Кидзании" открыли пространство "Норникеля"

24 декабря в детском развлекательном центре "Кидзания" открылось новое пространство — площадка "Норникеля".

Здесь, в оборудованной зоне из трёх этажей, малыши смогут осваивать профессии, связанные с горным делом.

Руководитель проектов департамента общественных связей "Норникеля" Занда Буслова подчеркнула: "Для нашей компании важно популяризировать интерес к инженерным профессиям. Мы поддерживаем фестивали науки, проводим конкурсы юных изобретателей. "Кидзания" – это тоже образовательный проект, здесь в дети знакомятся с профессиями максимально близко к реальности. Мы хотели бы, чтобы дети узнали и о наших профессиях, о нашем производстве. К сожалению, сейчас готовы ещё не все наши локации, но это связано с техникой безопасности, а техника безопасности и в нашей компании – это приоритет. Поэтому пришлось открыть в этом формате. Но мы приглашаем всех в конце января, когда откроются все активности кидзанийского горно-металлургического комплекса "Норникель", чтобы прийти сюда и прекрасно провести время с семьей".

Бурильщик, крановщик, гидрометаллург и многие другие специальности. На локации "Норникеля" каждый посетитель "Кидзании" найдет себе дело по душе. А кроме того, узнает много новой и полезной информации о производстве цветных металлов.

Юная посетительница "Кидзании" Елизавета Еремина поделилась впечатлением от активностей пространства "Норникеля": "Нам рассказали о разных камнях, а том, как их делают и добывают".

Папа девочки — Алексей Еремин — отметил: "Сам предмет достаточно сложный. Но все подано хорошо: ребёнок воспринимает, плюс здесь есть видеоряд, который можно посмотреть. Мне кажется, что это очень познавательно и доступно для детей".

Татьяна Петропавловская, директор по работе с партнерами KidZania Moscow рассказала об уникальности нового пространства: "Многие вещи в жизни мы и наши дети видим каждый день: можем не знать, как они устроены детально, но все-таки догадываемся. А такие профессии, которые нам помог сделать "Норникель", помогают показать то, что ни взрослым, ни детям в обычной жизни недоступно. Это такое волшебство: погрузиться в рудник, когда ты находишься в Москве — совершенно невероятная история. Реакция соответствующая: детям и родителям очень нравится".

Эмоции первых посетителей говорят сами за себя: детям и взрослым интересно изучать горно-металлургическую промышленность. Возможно, скоро профессии этой отрасли будут ещё более популярны в нашей стране.