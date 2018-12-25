Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Известный российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры. Свое решение олимпийский чемпион по биатлону огласил на специально созванной пресс-конференции.

Шипулин отметил, что его решение является окончательным. Самый титулованный биатлонист России признался, что завершение карьеры вызвано несколькими причинами: в первую очередь — прошлогодняя ситуация на Олимпиаде, когда он не был приглашен на Игры в Пхенчхане. Также его уход из спорта связан с недавними событиями в Хохфильцене, где его имя значилось в числе подозреваемых по делу о нарушении антидопинговых правил, и проблемами с сердцем.

"Я понял, что эта ситуация не последняя, — прокомментировал Шипулин действия австрийской полиции. — Я три дня не выходил из комнаты. Было по одной-две тренировки, и я пытался размять себя на улице. Но в остальное время я смотрел в потолок в комнате, брал листок и писал все плюсы и минусы. Через три-четыре дня уже понял, что на 90 процентов уйду".

Его заключительным стартом в карьере станет "Рождественская гонка", которая состоится 29 декабря в Гельзенкирхене на стадионе "Фелтинс-Арена".