Число жертв цунами в Зондском проливе продолжает расти

Стремительно растет число жертв обрушившегося на индонезийское побережье Зондского пролива цунами. Число жертв стихии выросло с 373 до 429 человек. Еще 154 человека пока числятся пропавшими без вести. От двухметровой волны, нахлынувшей на берег, пострадали 1485 человек, были разрушены 883 дома, 73 гостиницы и виллы, а также 60 магазинов. Волна также повредила 434 судна.

Число жертв продолжит расти, так как поисково-спасательные команды продолжают находить тела погибших, пояснил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо. Поисково-спасательные работы в зоне стихийного бедствия продолжаются, сообщает РИА Новости. Также здесь продолжается эвакуация пострадавших.

Причиной цунами мог стать подводный оползень. Здесь продолжается извержение вулкана Кракатау. В сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны это могло привести к тектоническим изменениям на дне.

При этом системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море, Индонезия не обладает.