Артем Дзюба назван футболистом года в России

Еженедельник "Футбол" провел свой традиционный опрос, в ходе которого ведущие спортивные журналисты страны выбирают лучшего футболиста уходящего года. В 2018 году им стал капитан сборной России и ведущий форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба.

Нападающий "сине-бело-голубых" набрал в ходе опроса "акул пера" 614 очков. Второе место занял выступавший на домашнем чемпионате мира-2018 в сборной страны вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третье – еще одного армейца и игрока национальной команды России Марио Фернандеса (215).

В традиционном опросе "Футбола" участвовали 277 журналистов ведущих спортивных и общественно-политических изданий, а также представителей пресс-служб клубов и структур, связанных с футболом. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год.

В этом году в опросе были упомянуты 40 футболистов. Чемпион страны московский "Локомотив" и "Зенит" представлены восемью игроками, столичный ЦСКА – семью, а еще один клуб из Москвы "Спартак" – шестью.

Стоит напомнить, что впервые еженедельник "Футбол" определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Лидером по числу побед в опросе во времена СССР является форвард Олег Блохин (трижды). В российский период пять футболистов дважды становились победителями опроса: Виктор Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Роман Широков и Сейду Думбия.