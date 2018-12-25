Это уже предел! Трамп назвал возраст, когда надо переставать верить в Санту

Глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Меланья вызвались помочь перед Рождеством отвечать Объединенному командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отвечать на звонки детей. Дети хотели узнать о местонахождении Санта-Клауса, развозящего им подарки.

У 7-летного мальчика по имени Коулман состоялся очень странный разговор с верховным главнокомандующим США, сообщает ТАСС. Президент Дональд Трамп поздравил мальчика со счастливым Рождеством и поинтересовался, сколько ему лет.

Получив ответ, Трамп продолжил: "Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" А далее добавил, что семь лет – это уже предел для веры в Санта-Клауса. После этого Трамп довольно рассмеялся и пожелал мальчику хорошо провести время.

Эти несколько фраз вызвали бурную реакцию в соцсетях и СМИ Америки. При всем разнообразии мнений, комментаторы пришли к единому мнению: вероятно, Дональд Трамп серьезно подпортил маленькому Коулману Рождество. Особенно, если мальчик всего лишь позвонил для того, чтобы узнать, где находятся в настоящее время сани Санта-Клауса. В прошлом году общение Трампа с детьми во время этого мероприятия обошлось без эксцессов.

В 2018 году сразу несколько американцев пострадали за свое вольнодумство относительно Санта-Клауса. Житель Техаса оказался за решеткой за хулиганство: он и два его приятеля протестовали против "Завтрака с Сантой" у церкви Святого Марка в городе Клиберн. Полицейские арестовали его за то, что он приставал к взрослым и детям с вопросом: "Зачем вы верите в фальшивого Санта-Клауса?"

Школа в Монтвилле отстранила от работы с детьми учительницу, которая решила развенчать миф о Санте. Она рассказала, что подарки под елку первоклассникам кладут их родители. Дети восприняли эту несвоевременную откровенность слишком близко к сердцу: многие выходили с урока со слезами на глазах.

Чтобы таких трагедий не происходило, за Сантой с 1955 года следит Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США. Система NORAD использует 47 радаров, а также спутники с инфракрасными датчиками, реагирующими на тепловое излучение от красного носа оленя Рудольфа – вожака оленьей упряжки Санта-Клауса.

Информацию о маршруте Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org или по бесплатному телефонному номеру — 1-877-446-6723. В момент написания этой статьи Санта-Клаус находился над Ньюфаундлендом. К этому моменту он уже раздал около 5 миллиардов подарков. В российское воздушное пространство Санта-Клаус вторгся еще 24 декабря в районе 19 часов ​​.25 минут по московскому времени со стороны Монголии. На своих санях, запряженных девятью оленями, Санта-Клаус пролетел над Иркутском, Новосибирском, а затем переместился в Казахстан и, перемахнув через Каспийское море, побывал над Азербайджаном и Грузией, после чего двинулся к Москве и Петербургу.