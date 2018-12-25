Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте
Ведущий российский биатлонист последних лет Антон Шипулин, который решил завершить свою спортивную карьеру, сообщил об этом на специальной пресс-конференции. Он признался, что участие в соревнованиях и тренировки уже не приносят ему былого удовольствия.
"Я вдруг понял, что мне это уже не так интересно, — сказал Антон на пресс-рауте. – И каждую секунду я думаю не о спорте, а о доме и о своей семье. И еще следует признать, что спорт сейчас стал очень грязным".
По словам Шипулина, раньше было понятие "чистоты спорта": "Ты искренне верил в людей, ты знал, что спорт и политика – это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах и не отвлекаться на слухи и сплетни. А сейчас повсюду двойные стандарты. И ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист".
Шипулин также отметил, что в начале нынешнего сезона он очень хотел вернуться, искал для себя мотивацию: "Пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Я взял на сбор [лыжника Александра] Легкова, он великий мотиватор. Но и с ним я понимал, что должно быть желание, как было три или четыре года назад. А его не было".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
- В Новосибирской области задержали уголовника, сбежавшего из психбольницы
- Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу
- В "Кидзании" открыли пространство "Норникеля"
- Жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких
- Россия гарантирует поставки газа в Европу
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Индекс Токийской биржи рухнул до 15-месячного минимума
- ФРС больше не будет повышать ставки
- Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал
- Профессии с самым высоким уровнем самоубийств
- Израиль на пороге политического кризиса
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Mercedes-Benz представил самый доступный "Гелендваген"
- Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось
- Пересдача экзамена при обмене прав: ответ ГИБДД
- Названа главная причина грязных дорог в Москве
- Стало известно, когда новый Ford Explorer приедет в Россию
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Кипящее море вокруг Кракатау
- Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским
- "Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями
Вести-Москва
-
В Раменском пьяный водитель устроил побоище на парковке
- "Рабыня Изаура" приехала в Москву
- Снежные заносы и множество аварий: Москву сковали предновогодние пробки
- На ВДНХ после реконструкции открылся мультимедийный исторический парк
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний