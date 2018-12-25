Антон Шипулин: я устал от двойных стандартов в спорте

Ведущий российский биатлонист последних лет Антон Шипулин, который решил завершить свою спортивную карьеру, сообщил об этом на специальной пресс-конференции. Он признался, что участие в соревнованиях и тренировки уже не приносят ему былого удовольствия.

"Я вдруг понял, что мне это уже не так интересно, — сказал Антон на пресс-рауте. – И каждую секунду я думаю не о спорте, а о доме и о своей семье. И еще следует признать, что спорт сейчас стал очень грязным".

По словам Шипулина, раньше было понятие "чистоты спорта": "Ты искренне верил в людей, ты знал, что спорт и политика – это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах и не отвлекаться на слухи и сплетни. А сейчас повсюду двойные стандарты. И ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист".

Шипулин также отметил, что в начале нынешнего сезона он очень хотел вернуться, искал для себя мотивацию: "Пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Я взял на сбор [лыжника Александра] Легкова, он великий мотиватор. Но и с ним я понимал, что должно быть желание, как было три или четыре года назад. А его не было".