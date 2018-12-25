В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии

Во вторник неизвестными атаковано здание министерства иностранных дел Ливии в столице страны Триполи, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, смертник подорвал себя в здании МИД. Над крышей здания виден густой дым. Еще двоих участников нападения ищет полиция.