Сборная России по футболу и Станислав Черчесов стали лауреатами "Серебряной лани"

Футбольная сборная России была признана командой года, став лауреатом премии "Серебряная лань". Также, согласно итогам опроса спортивных журналистов, в номинации "Тренер года" победу одержал наставник национальной сборной Станислав Черчесов.

Сборная России под руководством Черчесова стала четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира по футболу, одержав по ходу турнира три победы и дважды проиграв.

Кроме того, в десятку лучших спортсменов России по итогам 2018 года журналисты также включили фигуристку Алину Загитову, гимнаста Артура Далалояна, легкоатлетку Марию Ласицкене, футболиста Артема Дзюбу, хоккеиста Павла Дацюка, лыжника Александра Большунова, пловцы Климента Колесникова, борца Абдулрашида Садулаева, велогонщицу Дарью Шмелеву и лыжницу и биатлонистку Екатерину Румянцеву, которая выступает в паралимпийском спорте.

Лауреаты будут награждены в феврале 2019 года.