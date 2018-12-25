Гендиректор ЦСКА Бабаев: перспективы сохранить Влашича очень непростые
Хорватский полузащитник Никола Влашич, который был взят московским ЦСКА в аренду из английского "Эвертона" и блестяще проводит сезон, вполне может оказаться вне стен армейской команды. Об этом сказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Бабаев сообщил журналистам, что с руководством "Эвертона" функционеры ЦСКА общаются неофициально: "Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить "Звертону" за хорвата кругленькую сумму".
При этом Бабаев признал, что у ЦСКА по отношению к Влашичу защищенная аренда: "Зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА?"
"Так что история непростая, — цитирует гендиректора ЦСКА "Спорт-экспресс". – Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича. Если я не ошибаюсь, "Эвертон" заплатил почти 11 млн евро за трансфер Влашича из "Хайдука". Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет".
Бабаев признал, что если летом встанет вопрос о полноценном трансфере Влашича, то ЦСКА вряд ли будет готов потратить больше, чем на свои рекордные трансферы: "Имею в виду Мариу Фернандеса и Витинью. И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 млн евро, – сверхнерентабельно".
"Это априори очень сложно будет потом окупить. Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране. В общем, немножко будет напоминать "пир во время чумы". А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов – это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла", – сказал Бабаев.
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