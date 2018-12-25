Автомобиль въехал в толпу людей у ночного клуба в Ливерпуле

Полиция Ливерпуля взяла под стражу 19-летнего водителя, в Сочельник сбившего трех человек и скрывшегося с места ДТП. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Авария произошла около трех часов ночи в понедельник, 24 декабря, у ночного клуба на перекрестке Слейтер и Болд-стрит. На кадрах видно, как белый кроссовер притормозил перед поворотом налево, а потом резко сорвался с места и врезался в группу переходивших проезжую часть молодых людей. Один из них успел отбежать в сторону, троих машина (у которой была открыта дверь) сбила с ног.

Девятнадцатилетний водитель и не подумал остановиться, нашли его только спустя пару часов, после чего взяли под стражу.

Серьезные травмы получили двое пострадавших, они были госпитализированы.