Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

Пленум Верховного суда России принял специальное постановление, разъясняющее, в каких случаях приобретение гражданами специальных технических устройств не может наказываться по статье о незаконном обороте шпионской техники.

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Также приобретение подобных устройств не может считаться преступлением, если человек добросовестно заблуждался о фактическом предназначении покупаемой техники.

По словам судьи Верховного суда РФ Петра Кондратова, данные разъяснения должны исключить случаи необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности, передает ТАСС.

По данным судебной статистики, в 2016 году по указанной статье были осуждены 236 человек, в 2017 году — 257 человек, с января по июнь 2018 года — 86 человек.