В Красноярском крае Ан-24 с пассажирами выкатился за пределы ВПП

За пределы посадочной полосы красноярского аэропорта Ванавары выкатился самолета Ан-24 с 39 пассажирами и четырьмя членами экипажа. Никто не пострадал, но самолет повредил винт и задел передней стойкой шасси бруствер.

Проверку инцидента начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сообщает РИА Новости.

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Самолет серийно выпускался 20 лет с 1959-го по 1979 год.