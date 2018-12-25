Метеорит ни при чем: сопка обвалилась из-за термической аномалии

В Хабаровском крае ученые выясняют причину загадочного явления в районе реки Бурея. Ее русло оказалось перекрыто обвалившейся сопкой. По одной из версий, на ней настаивают местные жители, на берег упал метеорит. Но в Институте водных и экологических проблем РАН полагают, что в обрушении грунта виноват не космический гость, а самый обыкновенный оползень. Хотя и признают, что большой.

Ширина обвала составляет примерно километр, высота — до 160 метров. Сошло не меньше четырех тонн горной породы. По словам ученых, грунт у подножья, скорее всего, долго размывало водой, в итоге он рухнул. Сразу за завалом уже начала скапливаться вода, власти района не исключают подтопление расположенного по соседству поселка.

Как сообщает ТАСС, специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета" проанализировали спутниковую съемку с места схода грунта в русло реки Бурея и пришли к выводу, что сход оползня могла спровоцировать термическая аномалия.

Дальневосточные сейсмологи исключают возможность связи схода оползня с землетрясением. По словам ученых, за весь декабрь было зафиксировано всего одно землетрясение, и подземные толчки были незначительными.

Точную причину произошедшего установят геофизики, которые уже вылетели в тайгу.