Английский футболист награжден медалью за победу спустя 10 лет

Нападающий английского "Борнмута" Джермейн Дефо накануне католического Рождества получил необычный подарок. Организаторы Кубка английской лиги наградили нападающего медалью за победу в турнире десятилетней давности.

В 2008 году выступавший на тот момент за лондонский "Тоттенхэм Хотспур" Дефо преодолел со своим клубом путь до финала Кубка лиги, однако незадолго до решающего матча против "Челси" он был продан в "Портсмут".

"Шпоры" обыграли "синих" (2:1), и выиграли Кубок лиги. Однако несмотря на то, что Дефо не сыграл в финале, по регламенту он имеет право на медаль за победу, будучи включенным в заявку на турнир. Организаторы упустили этот момент и лишь спустя 10 лет устранили недоразумение.

"Это большой сюрприз для меня, и я по-настоящему счастлив, — приводит слова Дефо FootballHD со ссылкой на Sky Sports. – Это хороший рождественский подарок. Наверное, я был хорошим мальчиком в этом году".