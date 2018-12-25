Теракт в ливийском МИДе: погибли трое человек

В результате взрыва в здании министерства иностранных дел Ливии в Триполи погибли три человека, передает "Интерфакс".

Согласно последним данным, один погибший — смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. Третий погибший пока не опознан.

Как сообщалось, во вторник утром в здании МИД Ливии произошел сильный взрыв. На фотографиях с места происшествия можно увидеть высокий столб дыма, поднимающийся над зданием, а также несколько горящих машин.

В районе министерства после взрыва были слышны выстрелы. По информации местных СМИ, весь персонал МИД эвакуирован.