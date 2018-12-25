Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Организатору убийства Галины Старовойтовой в Петербурге Юрию Колчину отказано в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял Брасовский районный суд Брянской области. Против удовлетворения прошения об УДО возражала администрация брянской исправительной колонии строгого режима N4.

Как оказалось, Юрий Колчин на путь исправления не стал, администрация колонии характеризует его отрицательно. Кроме того, от администрации колонии за различные нарушения он имеет 25 взысканий, сообщает "Интерфакс". Против заявленного ходатайства об УДО высказался и пострадавший при покушении на Старовойтову ее помощник Руслан Линьков.

Колчин — уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года, а в июне 2005 года осужден за организацию убийства Старовойтовой к 20 годам лишения свободы. В местах заключения он уже провел 16 лет. В 2016 году он уже подавал прошение на освобождение, но оно также было отклонено.

Исполнитель убийства Виталий Акишин был осужден на 23,5 года лишения свободы. Сопредседатель партии "Демократическая Россия" депутат Госдумы Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года. Соучастник убийства экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко был осужден на 17 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в 300 тысяч рублей. Глущенко также организовал тройное убийство на Кипре в 2004 году.