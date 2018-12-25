В Китае вооруженный ножом преступник устроил резню в автобусе

Массовая резня произошла на востоке Китая. На одном из автобусных маршрутов убиты пятеро и 21 человек ранен, передает ТАСС.

Трагедия произошла в городе Лунъянь. Вооруженный ножом преступник вошел в переполненный автобус и внезапно стал наносить хаотичные удары во все стороны. В результате погибли пятеро пассажиров, еще 21 получил ранения разной степени тяжести. Преступник задержан полицией. На месте работают медики. Причины инцидента установит следствие.