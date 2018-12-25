В Казахстане сняли на видео верблюда, преодолевающего непривычный гололед на коленях

В казахстанском городе Актау в минувшее воскресенье в связи с внезапно наступившими морозами появился гололед. Домашние животные оказались совершенно не подготовленными к непривычному для них природному явлению.

Так, один из местных жителей снял на видео верблюда, переходившего проезжую часть на... коленях. Животное не смогло удержаться на своих ногах — скользили копыта.

Местные лошади оказались более стойкими, однако и им гололед при форсировании скользкого асфальта доставил серьезные неудобства, вплоть до падения.

Зато некоторые счастливые обладатели коньков смогли кататься на любых ровных асфальтовых площадках, которые оказались покрыты ровным слоем наледи.

Для некоторых пешеходов и автолюбителей гололед в Актау стал проблемой: за последние двое суток в больницу обратились 142 человека с травмами, полученными в результате падений. Для города с населением около 180 тысяч человек это очень большое число.

Количество мелких аварий в городе исчисляется десятками — в основном это столкновения без серьезных последствий.