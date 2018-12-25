Одноклассники назвали самые обсуждаемые события 2018 года

Социальная сеть Одноклассники составила рейтинг самых обсуждаемых событий в публикациях и комментариях пользователей за 2018 год. В тройку главных событий вошли: пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", чемпионат мира по футболу и пенсионные изменения.

ОК анализировали пики упоминаний на протяжении всего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени. Благодаря этому методу были составлены цепочки событий — так, как это и происходит в жизни: многие события, вызывающие наибольший резонанс в социальных сетях, приводят к новым, которые также вызывают широкий отклик. Так, выход сборной России из отборочной группы привел к пику обсуждений в матчах с Испанией и Хорватией, а пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" пользователи вспоминали весь год и особенно активно – при новых трагедиях. При помощи такого подхода удается рассмотреть не только наиболее обсуждаемые темы года, но и определить их значимость для пользователя: как часто люди вспоминали и сравнивали события в течение всего года.

Топ-10 самых обсуждаемых событий 2018 года в Одноклассниках:

1. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня".

2. Чемпионат мира по футболу.

3. Пенсионная реформа.

4. Президентские выборы в России.

5. Открытие Крымского моста.

6. XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

7. Нападение на колледж в Керчи.

8. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье.

9. Смерть Иосифа Кобзона.

10. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл.