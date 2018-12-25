Мать фигуриста Тена считает убийство сына заказным

Смерть лучшего казахстанского фигуриста-одиночника Дениса Тена, случившаяся нынешним летом, обрастает новыми подробностями и дело вполне может быть возращено в прокуратуру на дополнительное расследование. Мать спортсмена считает убийство заказным.

По словам юриста Нурлана Устемирова, который представляет интересы матери Тена, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела обнаружилось, что в доказательствах имеются существенные противоречия: "Считаем, что это было заказное преступление".

По мнению родственников фигуриста и их адвокатов, в ходе дополнительного расследования должны быть установлены "пособники и подстрекатели" убийства, сообщает РИА Новости. В связи с этим потерпевшая сторона требует вернуть дело для дополнительного расследования.

Как уже сообщали Вести.Ru, Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным полиции Казахстана, он получил ножевое ранение во время драки с двумя людьми, которых спортсмен застал за кражей зеркал с его автомобиля.