"Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы и объявит конкурс на лучшие имена

В Москву доставили трех слонят из Мьянмы. Животных передали в дар столице и поселили в "Уголке дедушки Дурова". Пока экзотические гости привыкают к своему новому жилищу, но как только закончится карантин, приступят к первым репетициям. Как в театре зверей встретили будущих артистов?

Их ждали и встречали всем театром. По слоновьим меркам еще совсем малыши — пусть и весом в тонну каждый. После долгого перелета из Мьянмы осваиваются в новом доме — "Уголке Дедушки Дурова".

"Слоны молоденькие совсем, четыре года двоим и третий слонишка еще младше. Привыкать к режиму мы уже начали их приучать. Они сегодня в семь утра проснулись и сразу потребовали кушать", — говорит художественный руководитель театра "Уголок дедушки Дурова", народный артист России Юрий Дуров.

Слонята — подарок правительства Мьянмы в честь 70-летия дипломатических отношений наших стран. Новички пока на карантине — это обязательная процедура для всех животных, — но уже начали осваивать цирковую кухню. Местные яблоки и морковь вместо сахарного тростника пришлись по вкусу. К практике ремесла тоже скоро приступят — для начала нужно выучить язык.

"Мы будет потихонечку их переучивать, дадим им уже наши отечественные имена и будем потихонечку приучать к нашему цирковому языку", — говорит Юрий Дуров.

Слоны для династии Дуровых — животное культовое. Основатель театра Владимир Леонидович Дуров еще в начале XX века исполнял с ними невероятные трюки. Серые гиганты всегда были символом театра, и до сих пор фигура слона украшает здание на некогда улице Божедомке, ныне — Дурова.

Сорокалетняя Сюзи — главная звезда цирка. Ее встречают бурными овациями, трюки сопровождают восторженными возгласами.

- Мне нравилось, когда слон кидает мячик.

- Большой был, красивый.

- Наверно, добрый?

- Да!

- Прекрасное представление, особенно слон!

К приме театра малыши присоединятся не скоро — впереди долгий тренировочный процесс. Да и на старой сцене все не поместятся. Открытие новой не за горами — там будет, где развернуться.

А пока слонят еще нужно назвать. Поучаствовать в процессе смогут все посетители цирка — скоро объявят конкурс на лучшие имена для новобранцев.