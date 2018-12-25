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25 декабря 201813:35

16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти

Global Look Press

В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой. 16-летняя спортсменка была жестоко убита – на ее теле насчитано 17 колото-резаных ножевых ранений. Она скончалась на месте происшествия – на заброшенной стройке.

Подозреваемый в убийстве был оперативно задержан. Следственный комитет России по Самарской области сообщил, что им оказался 16-летний знакомый пловчихи, сообщает Газета. Ru. Он уже помещен в изолятор. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Известно, что первыми о пропаже сообщили родители девушки. По их словам, Сафия вышла в магазин, но долгое время не возвращалась домой, а телефон оказался заблокированным.

Отметим, что Аскарова в 16 лет являлась мастером спорта по плаванию. На чемпионате России среди юниоров в 2017 году она завоевала серебряную медаль.

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