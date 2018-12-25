Брошенный в Щелкове мальчик Сережа встретит Новый год с новыми опекунами

Настоящий Новый год с елкой и подарками впервые отметит мальчик, за тяжелой судьбой которого с середины октября следят миллионы россиян. Полуторогодовалый Сережа, которого мать бросила в подъезде дома в подмосковном Щелкове, готовится встречать праздник со своими опекунами. Они надеются, что уже совсем скоро Сережа станет полноправным членом их семьи.

- С Новым годом, малыши!

Они все так же в форме и при исполнении, но в этот раз — уже новогодних желаний. Сотрудники Следственного управления — одни из первых, кто пришел поздравлять Сережу и его новую большую семью.

Пакеты с подарками были разобраны за несколько секунд. Каждый нашел то, о чем мечтал — куклы, надувные санки... У Сережи пополнилась коллекция машинок — в них он любит играть больше всего.

"К выбору подарков мы отнеслись серьезно, хотели сделать приятное, хотелось угодить. Мы всем нашим Следственным управлением неравнодушны к судьбе Сергея, очень благодарны семье, в которой он сейчас находится, что его так приняли", — говорит старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Столько гостей и внимания! Малыш не перестает улыбаться — вокруг все новое и интересное.

- Мам!

- Да, снег! Снег, Сережа!

Для Сережи это, можно сказать, первый настоящий Новый год. С елкой, подарками, мандаринами и главное — рядом с любящими мамой и папой. Алевтина и Фатех — пока временные опекуны ребенка, но надеются, что скоро он станет полноправным членом их семьи, и никогда не вспомнит, что когда-то остался совсем один.

Родная мать бросила его в подъезде чужого дома в Щелкове. Ее потом отыскали, но ребенка уже не вернули. Эта история никого не оставила равнодушным. Мальчику хотели помочь все.

"Нам очень приятно внимание к Сереже, что много людей, которые его любят, которые заботятся о его судьбе. Мы благодарим за помощь, за подарки, за внимание", — говорит Алевтина — временный опекун Сергея.

Готовиться к празднику здесь начали заранее. Елку по традиции украшали всей семьей. Новую игрушку доверили повесить самому младшему.

- Давай, вешай! Молодец, вот красота!

Праздники семья встречает дома. Поздравляют соседей, запускают фейерверки и снежки, катаются с горок. Здесь чувствуется Новый год и простое человеческое счастье.