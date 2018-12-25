Бросившая ребенка в подъезде в Щелкове украинка отделалась штрафом

Бросившую своего полуторагодовалого сына в подъезде дома в Щелкове и уехавшую на 10 дней к подруге в Саратов женщину во вторник отпустили из-под стражи — уголовное преследование закончилось для нее штрафом в 40 тысяч рублей. Внимательно слушающую приговор горе-мать сняли на видео.

Полуторагодовалого мальчика нашли вечером 14 октября жители одного из домов Щелкова. Первоначально они подумали, что Сережа потерялся, и организовали поисковую операцию, но спустя пару дней стало ясно, что ребенка бросили. Его мама приехала в Россию с Украины с целью найти работу, но трудоустроиться ей так и не удалось. Оставив сына в подъезде, она села в поезд и отправилась к подруге в Саратов.

Задержали Татьяну Гринишак 24 октября на Павелецком вокзале. На первом допросе она объяснила свой поступок сложной жизненной ситуацией и материальными трудностями, однако время следственного эксперимента поменяла показания. "У меня был нервный срыв из-за постоянных скандалов дома", — заявила женщина, которая часто меняла квартиры и спутников жизни.

Нерадивую мать, которую обвиняли в неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности, взяли под стражу, а Сережу передали в ресурсную семью. Во вторник, 25 декабря, суд приговорил ее к 40 тысячам рублей штрафа. Решение о лишении Татьяны родительских прав будет принято позже.

"Я ее посещала в СИЗО, где она рассказала мне, что занимается проституцией. В России находится нелегально. Сказала, что была уверена, что сына заберут и у него будет другая жизнь. Потом она написала отказ от Сережи и ходатайство о получении мальчиком российского гражданства. А сегодня состоялся суд, и судья Павлова полностью оправдала ее, выпустила из зала суда", — цитирует "Подмосковье сегодня" уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

По ее данным, в ходе обследования у Сережи выявили заболевания желудочно-кишечного тракта — предположительно, мать поила его препаратами, чтобы он спал и не мешал ей.

Перед оглашением приговора, как уточняет телеграм-канал "Пресс-хата", Гринишак ещё раз заявила, что ребенок ей не нужен, и она в ближайшее время планирует написать официальный отказ. Хотя Мишонова опасается, что она попытается забрать Сережу.