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Задержание Марии Бутиной 1 час назад

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25 декабря 201817:42

Дело Марии Бутиной: россиянке грозит 15 лет тюрьмы в США

Американские власти обвинили Марию, проживающую уже несколько лет в США по студенческой визе, в незаконной работе иностранным агентом, целью которого является продвижение интересов России.

Доказательств у местных блюстителей порядка не оказалось, но это не помешало им посадить молодую женщину в тюрьму для особо опасных преступников.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила арест Бутиной, как "акт политического шантажа и давления". Дипломат считает, что наша соотечественница является политической заключенной, которая содержится чудовищных условиях.

Отец Маши, Валерий Бутин, несколько дней назад разговаривал с дочерью. Он рассказал в студии "Прямого эфира", что из пяти с лишним месяцев содержания девушку уже более трех месяцев содержат в одиночной камере, применяя так называемый режим административной сегрегации. 22 часа в сутки она находится в камере и только ночью на два часа может выйти размяться, позвонить родным.

До отъезда в США, Мария, несмотря на свой юный возраст, проявила отличные организаторские способности и коммерческую жилку — у нее было семь мебельных магазинов в Барнауле и Алтайском крае.

Несмотря на это, россиянка не в состоянии оплатить услуги своего очень дорогого адвоката – к настоящему моменту накопился гигантский долг в 30 миллионов рублей.

А пока ее защитник работает без авансирования. Роберт Дрисколл даже создал Фонд Марии Бутиной, понимая, что у нее и ее семьи нет нужных средств. Туда уже поступают средства от тех, кто считает, что с Марией поступили несправедливо.

Он рассказал, что Марии предъявлены обвинения по двум эпизодам. Первое – сговор с целью вести работу на территории США в качестве иностранного агента без получения соответствующего разрешения. И второе – сами действия, которые она для этого предпринимала.

Адвокат подчеркнул, что СМИ, особенно американские представляют дело Бутиной весьма недостоверно, преподнося его, как шпионское – между тем Марии не предъявлено никаких обвинений в ведении разведывательной деятельности.

Одной из причин того, что американцы могли заинтересоваться Марией, является ее любовь к оружию, она хорошо стреляла. Многие считают, что девушка активно пропагандировала ношение оружия. В этом, кстати, она была не одинока – одним из ее единомышленников стал, к примеру, Иван Охлобыстин, у которого девушка в свое время брала интервью.

Другим основанием для пристального внимания спецслужб США к Бутиной мог стать ее вопрос в июле 2015 года кандидату в президенты Дональду Трампу: "Если станете президентом, какой курс будете проводить по отношению к моей стране?" Тогда Трамп заверил студентку, что "поладит с Путиным отлично".

Что все-таки стало истинной причиной интереса ФБР к Бутиной? Почему Марии без конца меняют тюрьмы и не подпускают к ней родных? Какие доказательства ее вины готова предоставить Америка? Сможет ли Мария вернуться домой и кто она на самом деле? Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

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