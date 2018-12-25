На новейшем корвете "Громкий" подняли Андреевский флаг

Андреевский флаг торжественно подняли на новом корвете "Громкий". Церемония прошла во Владивостоке, в ней принял участие командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. Генерал-лейтенант приказал командиру "Громкого" никогда не спускать Андреевский стяг перед врагом, сообщает телеканал "Россия 24".

"Громкий" заложили в 2012 году на Амурском судостроительном заводе. Со стапелей предприятия он сошел в августе 2018 года. Это второй корабль проекта 20380, принятый в состав ТОФ. Первый, "Совершенный", встал на боевое дежурство в конце июля 2017 года.

Боевые корабли проекта 20380 – небольшие сторожевики ближней морской зоны. Водоизмещение – всего около 2 тысяч тонн, длина – примерно 100 метров, а экипаж – 99 человек. Строят эти корветы с применением технологий малой радиолокационной заметности. А основное вооружение – противокорабельный комплекс "Уран" с 8 ракетами Х-35.