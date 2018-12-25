В ДНР заявили, что в Донбасс прибыл поезд, груженный бочками с ядовитыми веществами. Как сообщил представитель управления народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, по данным разведки, в настоящее время бочки синего цвета разгружают украинские военные, одетые в защитные комплекты.

По словам Басурина, этот яд украинские военные могут использовать для провокации. Кроме того, военное ведомство республики располагает информацией о присутствии в этом районе специалистов британских и американских спецслужб.

"Наша разведка получила информацию о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты", — сказал Басурин.

"Также мы располагаем информацией о присутствии в этом районе специалистов британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий", — отметил представитель ДНР.

Эти данные вызывают в Донбассе серьезные опасения. "В своем желании удержаться у власти Порошенко не побрезгует ничем, в том числе и жизнями ни в чем не повинных людей. В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей", — добавил Басурин.

В последнее время все больше поступает сигналов о том, что Киев может готовить полномасштабную спецоперацию в Донбассе. В российском МИДе заявили, что обеспокоены стягиванием подразделений ВСУ на юго-восток страны.