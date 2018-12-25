"Амур" прервал шестиматчевую победную серию "Витязя" в КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги матчем в Хабаровске стартовал очередной игровой день. "Амур" на домашней площадке одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 2:1, прервав победную серию гостей. Она состояла из 6-ти игр.

Гости первыми открыли счет, когда на 14-й минуте встречи Алексей Макеев поразил ворота Марека Лангхамера. Отыграться хозяева смогли лишь в третьем периоде – в течение десяти минут Валентин Пьянов и Томаш Зогорна забили по голу и одержали волевую победу над соперником.

"Амур" благодаря победе над подмосковным клубом набрал 31 очко и занимает предпоследнее. 12-е место в Восточной конференции. "Витязь" остался с 43-мя баллами и сохранил за собой 8-ю строчку на Западе.