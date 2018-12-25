Английский боевой самолет чуть не столкнулся с дроном

Любительский дрон, который принадлежит фермеру из британского графства Саффолк, чуть не столкнулся с бомбардировщиком Tornado GR4 Королевских ВВС. Инцидент произошел в 16 километрах от авиабазы Уоттишам, пишет агентство ТАСС.

Беспилотник прошел всего в 22 метрах от боевой машины. Пилот даже не сумел вовремя рассмотреть робота. В случае столкновения, последствия могли быть трагическими, отмечают журналисты.

Это уже не первая проблема с дронами за последнее время. Так, 20 декабря сразу два беспилотника появились в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Гатвик. Все полеты были немедленно остановлены, а заходящие на посадку лайнеры перенаправлены в другие воздушные гавани.

Tornado GR4 – это одна из последних модификаций британского бомбардировщика. Она способна нести около 9 тонн оружия: например, управляемые бомбы Paveway, ракеты "воздух-поверхность" Brimstone или крылатые ракеты Storm Shadow.