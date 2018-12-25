Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"

11 января в концертном зале "Зарядье" пройдет Рождественский Вертеп Павла Карманова — известнейшие академические, фолк- и рок-музыканты представят новое прочтение традиционного рождественского действа, народной драмы "Смерть царя Ирода".

Музыкальное представление под названием "Вертепное действо" Павла Карманова ставилось на сцене только один раз, в канун Рождества 2002-го года в Концертном зале им. Чайковского, но оно и по сей день считается одним из самых сильных творений композитора. Мистерия, которая развернется в "Зарядье" — обновленная версия Рождественского Вертепа в постановке режиссера Алексанра Руснака, с измененными аранжировками и иной визуальной концепцией. Музыканты-исполнители — ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин", ансамбль "Персимфанс", фольклорист Сергей Старостин, группа "Вежливый отказ", детский вокальный ансамбль "Веретёнце", валторнист Аркадий Шилклопер и перкуссионист Мариан (Марио) Калдарару.

"Я сам воцерковленный человек, православный, мне это близко, меня это всё очень волнует", — говорит Павел Карманов. "У нас эклектичный, но очень уместный в сегодняшнее время проект, он на основе канонического пения – эта музыка, в общем-то, русская народная, я её взял как цитату и в своем построении переработал. Мы вводим её в сегодняшнее время, осовремениваем. Люди должны почувствовать от нашего представления рождественскую радость, которую мы хотели бы привнести в их души".

Рождественский Вертеп — особый жанр народного театра на сюжет о Рождестве. Такое представление традиционно показывают на Святки. Его герои — святое семейство, волхвы, а главный отрицательный персонаж — царь Ирод — всегда бывает наказан и низвергнут в ад. Музыкальная мистерия Павла Карманова — не историческая реконструкция, а живое действие, основанное на традиции, воспринимаемой через авторский художественный взгляд. Именно так, начиная с 18 века, встречали Рождество представители музыкальной, литературной и театральной культуры. И основатель первого русского театра Федор Волков, и поэты Александр Пушкин, Анастасия Цветаева, Александр Блок, Николай Гумилев обращались к теме Рождественского Вертепа в своем творчестве.

К сожалению, после 1917 года традиция прервалась, и музыкальная мистерия Павла Карманова — пожалуй, самая масштабная современная постановка Рождественского Вертепа. "11 января в "Зарядье" будет происходить удивительное музыкальное действо", — считает Леонид Фёдоров из "АукцЫона". "Традиционная, народная музыка очень актуально звучит в современном переложении, тем более, когда ее исполняют такие выдающиеся музыканты". "Возрождение и переосмысление народных традиций — это всегда очень увлекательно, любопытно", — говорит певица Пелагея. "Уверена, что будет интересно, и сама в качестве зрителя постараюсь там быть".