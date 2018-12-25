Тема:
Новый год и Рождество 1 час назад
Рождественский Вертеп Павла Карманова состоится в "Зарядье"
11 января в концертном зале "Зарядье" пройдет Рождественский Вертеп Павла Карманова — известнейшие академические, фолк- и рок-музыканты представят новое прочтение традиционного рождественского действа, народной драмы "Смерть царя Ирода".
Музыкальное представление под названием "Вертепное действо" Павла Карманова ставилось на сцене только один раз, в канун Рождества 2002-го года в Концертном зале им. Чайковского, но оно и по сей день считается одним из самых сильных творений композитора. Мистерия, которая развернется в "Зарядье" — обновленная версия Рождественского Вертепа в постановке режиссера Алексанра Руснака, с измененными аранжировками и иной визуальной концепцией. Музыканты-исполнители — ансамбль древнерусской духовной музыки "Сирин", ансамбль "Персимфанс", фольклорист Сергей Старостин, группа "Вежливый отказ", детский вокальный ансамбль "Веретёнце", валторнист Аркадий Шилклопер и перкуссионист Мариан (Марио) Калдарару.
"Я сам воцерковленный человек, православный, мне это близко, меня это всё очень волнует", — говорит Павел Карманов. "У нас эклектичный, но очень уместный в сегодняшнее время проект, он на основе канонического пения – эта музыка, в общем-то, русская народная, я её взял как цитату и в своем построении переработал. Мы вводим её в сегодняшнее время, осовремениваем. Люди должны почувствовать от нашего представления рождественскую радость, которую мы хотели бы привнести в их души".
Рождественский Вертеп — особый жанр народного театра на сюжет о Рождестве. Такое представление традиционно показывают на Святки. Его герои — святое семейство, волхвы, а главный отрицательный персонаж — царь Ирод — всегда бывает наказан и низвергнут в ад. Музыкальная мистерия Павла Карманова — не историческая реконструкция, а живое действие, основанное на традиции, воспринимаемой через авторский художественный взгляд. Именно так, начиная с 18 века, встречали Рождество представители музыкальной, литературной и театральной культуры. И основатель первого русского театра Федор Волков, и поэты Александр Пушкин, Анастасия Цветаева, Александр Блок, Николай Гумилев обращались к теме Рождественского Вертепа в своем творчестве.
К сожалению, после 1917 года традиция прервалась, и музыкальная мистерия Павла Карманова — пожалуй, самая масштабная современная постановка Рождественского Вертепа. "11 января в "Зарядье" будет происходить удивительное музыкальное действо", — считает Леонид Фёдоров из "АукцЫона". "Традиционная, народная музыка очень актуально звучит в современном переложении, тем более, когда ее исполняют такие выдающиеся музыканты". "Возрождение и переосмысление народных традиций — это всегда очень увлекательно, любопытно", — говорит певица Пелагея. "Уверена, что будет интересно, и сама в качестве зрителя постараюсь там быть".
Ранее по теме
-
Большинство российских политиков не представляют Новый год без семьи и речи президента9 часов назад
-
Католики всего мира встречают Рождество15 часов назад
-
Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским18 часов назад
-
Новогодний отдых с колоритом: зимняя экзотика на Камчатке и душевное тепло в Туле18 часов назад
-
Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро22 часа назад
-
Новогодняя неделя "подарит" маю два выходных дня1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Биатлонист Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
- В Новосибирской области задержали уголовника, сбежавшего из психбольницы
- Лучшее российское шампанское: эксперты рассказали, что покупать к новогоднему столу
- В "Кидзании" открыли пространство "Норникеля"
- Жители Индонезии после цунами ищут своих родных и близких
- На Алтае прошел финальный тур Follow Up Siberia
Самое читаемое
-
Сын, беги: 3-летний мальчик смог выбраться из тайги после гибели отца
- Российская актриса умерла после тяжелой болезни в 31 год
- На улице в Москве насмерть замерз известный математик
- Анита Цой 18 лет выращивала на спине личинку мухи
- Приравняли к ядам. В России запретили продажу анаболиков
Вести.Экономика
-
Индекс Токийской биржи рухнул до 15-месячного минимума
- ФРС больше не будет повышать ставки
- Когда ничего не помогает: рынки США продолжают обвал
- Профессии с самым высоким уровнем самоубийств
- Израиль на пороге политического кризиса
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Mercedes-Benz представил самый доступный "Гелендваген"
- Новая модель Lada появится раньше, чем ожидалось
- Пересдача экзамена при обмене прав: ответ ГИБДД
- Названа главная причина грязных дорог в Москве
- Стало известно, когда новый Ford Explorer приедет в Россию
Недвижимость
-
Видно из космоса: пенсионер превратил свой двор в новогоднюю сказку
- Оскандалившуюся чиновницу лишили субсидий на жилье
- В номер отеля "подселили" манекен умершего сына постояльцев
- По цене однушки в Москве в провинции можно снять пентхаус
- Сток вернется в квартиру: коммунальщики перекрыли канализацию за долги
- Художник украсил подъезд, но соседи не оценили
Вести.Медицина
-
Детская присыпка вызывает рак
- Просто волшебство: неоперабельная опухоль мозга бесследно исчезла
- Говорят ученые: в ресторанных блюдах больше калорий, чем в фастфуде
- «Не ори на меня»: как скандалы в семье помогают жить дольше
- Осторожно, фейерверк: почему нужно держаться подальше от новогодних салютов
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Кипящее море вокруг Кракатау
- Все дело в пузырьках: как не ошибиться с новогодним шампанским
- "Ты постучал не в ту дверь": Эрдоган и Нетаньяху обменялись колкостями
Вести-Москва
-
Мать брошенного мальчика из Щелкова готова официально отказаться от сына
- "Уголок Дурова" получил в подарок слонят из Мьянмы
- Кремлевскую елку на Соборной площади украсили игрушками в стиле ретро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
«Ты - киберкOMENтатор»: стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Представлены самые эффектные космические фотографии года
- Исследователи раскрыли связь импотенции и диабета
- Астероид, к которому приближается зонд "Новые горизонты", ведёт себя странно
- Два в одном: учёные обнаружили змею нового вида в другой змее
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний